血糖可以從飲食控制，維持良好的生活習慣也是關鍵。營養師李婉萍指出，一位病患自從身上帶了偵測血糖的機器後，只要飯後看到血糖飆到180mg／dL（正常空腹血糖為70～99mg／dl、飯後血糖80～140mg／dl），就會去運動、走路，1小時後血糖立刻掉到110mg／dL。李婉萍表示「肌肉可以吃血糖」，不管哪種運動型態對血糖都有幫助。

李婉萍分享2招穩定血糖的方法，第1是吃能幫助血糖的食物，像是富含Omega-3的魚類、鷹嘴豆或紅薏仁、南瓜及南瓜子、柑橘類水果。第2是用餐要「吃對順序」。

李婉萍指出，魚類是人體攝取優質蛋白質的良好來源，蛋白質能讓消化速度變慢，延長飽足感時間，讓血糖在餐後不急速上升。鷹嘴豆、紅薏仁有水溶性膳食纖維和抗性澱粉，南瓜含有豐富膳食纖維，能幫助消化速度減緩，穩定餐後血糖值。另外有研究顯示，柑橘類水果除了含有纖維外，還有多酚物質、黃酮類化合物「橙皮苷」、「柚皮素」，有助於控制血糖。

至於進食順序如何分配？李婉萍表示，想控糖的人，可依照蛋白質、蔬菜、澱粉的順序來吃；先吃肉類，再來青菜，最後才是飯。將醣類放在最後，有助延緩醣類被身體吸收的速度，讓胰島素不要太快分泌，進而幫助血糖控制。