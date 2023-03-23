大陸女星孫怡以電視劇《羋月傳》一炮而紅，去年與男星董子健無預警官宣離婚，5年婚姻就此劃下句點， 不過董子健卻被爆出才離婚半年，就已經結交新歡；對此，他也透過工作室做出回應。

大陸八卦博主「懂瓜呱」以「三字離異男演員和二字冷豔小花」為標題爆料，指出女方出生於00後，而且身材高䠷，還拍過創下超高票房片名為「三個字」的電影，甚至有過生子傳聞；至於男方則是前妻很漂亮，網友們根據以上線索進行推測，認為所指對象應該就是董子健和邱天，加上兩人曾合作過電視劇《歡顏》，更加斷定事件男主女角就是兩人無誤。

微博主爆料董子健與邱天熱戀中。（圖／微博）

微博主爆料董子健與邱天熱戀中。（圖／微博）

對此，董子健的工作室做出回應：「確認了一下，老闆單身，整個工作室的單身人士都心理平衡了」，還附上一張圖片，只見上頭寫道：「好了，可以了，再多就煩了」，不難看出對於烏龍傳聞略為無奈，至於邱天則是附上電影海報照片，接著強調：「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，間接否認傳聞。

董子健透過工作室作出回應。（圖／董子健工作室 微博）

邱天發文澄清緋聞。（圖／這是邱天 微博）

孫怡去年8月與董子健無預警官宣離婚，引發外界諸多揣測，甚至爆出兩人熱戀時，遭男方媽媽也就是號稱「大陸第一經紀人」的王京花極力反對，不過王京花看在孫怡懷孕才勉強答應兩人婚事，豈料婚後仍飽受婆婆多年欺壓，也成為兩人離婚的導火線。