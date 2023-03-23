桃園市長張善政昨（22）日備詢處女秀爆衝突，民進黨議員余信憲送「尸位素餐愧對人民」8字給張善政團隊，桃市法務局長賴彌鼎當場拍桌回嗆被請出議會。對此，國民黨桃園市議員詹江村PO出與交通局長張新福的對話，除了大讚桃市府是全台灣效率最高的團隊，更怒批民進黨睜眼說瞎話。

針對余信憲送「尸位素餐愧對人民」給團隊，張善政昨坦言「很刺耳、很刺眼」，不過他認為議會應彼此尊重，議員不應該寫那8個字，而局處首長應在心裡對這個議員也有一定的認識，不該在口頭上有過多的動作。

詹江村今(23)日則在臉書PO出兩張與張新福的對話，在3月21日時，詹江村轉貼民眾對於龜山區大同路的安全疑慮，該民眾希望能比照新北市新海橋的模式，設立分隔島。詹江村詢問「這個可能嗎？」張新福在10分鐘後便回應「路幅太窄了設分隔島不適合，但可以設計半月形槽化線加導桿」。張新福也在22日的晚間10:10分告知詹江村「我們直接派工施作了」。

「這是民進黨說的張善政團隊尸位素餐嗎？」詹江村痛批民進黨睜眼說瞎話，並強調桃園市政府絕對是全台灣效率最高的團隊。