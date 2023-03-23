警方發現該男子是名通緝犯，追查車輛後並上前盤查，沒想到男子原先假意配合，卻趁警方不注意時開車加速逃逸。（警方提供）

台中市北屯區今（23日）凌晨2點多發生通緝男子跟騷前女友，遭警方盤查不從而開槍追捕之案件。一名54歲女性到台中市松安派出所報案稱遭前男友58歲羅男跟蹤並於住家守候，請警方協助，經查發現羅男為槍砲及毒品通緝對象，並發現其車輛正停於松安所對面巷口，員警前往盤查，羅男見狀駕車逃逸，警方兵分二路搜尋羅男行蹤。

隨後警方於興安路二段142巷內發現羅男車輛，以巡邏車攔截，羅男遂停車假意配合，趁同仁下車之際突加速行駛，壓傷一員警右腳，另名員警見狀以警棍破窗並朝內噴辣椒水欲阻止逃逸，但右手遭犯嫌行駛之車輛玻璃割傷，為避免羅嫌造成更大傷害，當場3名員警朝羅嫌車輪開了8槍欲制止羅男衝撞，但仍遭其逃逸。

隨後台中市第五分局發動攔截圍捕，在約凌晨3點在太原路近環中東路一帶發現涉案人駕駛的空車，警方也正擴大調閱監視器，要速將羅男查緝到案。另圍捕過程中兩名受傷同仁經送醫院治療，1人右手受傷，1人左手右腳受傷，幸無生命危險，唯其中腳傷員警經檢查骨裂需手術住院，第五分局督察組長前往慰問。