台南民眾日前發現有車輛違停在路口「機車停等區」，報警後，員警到場竟說「他有惹到你嗎？」開單後也未驅離車輛，只說「沒影響到交通」，態度引發網友怒嗆「果然是違停天堂」；對此台南第二分局澄清，本分局今年已開出415件違停罰單，對於員警取締時的執行技巧及言詞應對方式會再加強教育。

臉書「翻轉大台南交通違規2.0」曝光事發影片，該民眾14日晚間7點多在台南市中西區府前路一處路口發現一輛轎車停在「機車停等區」上，警方獲報到場後，該民眾發現員警疑似不想開單，就問說「這非勸導要件吧，不開單嗎」，員警回應「他（車主）有惹到你嗎」，才緩緩走到車前開單，

該民眾後來又問員警不須驅離轎車嗎，對方回應「又沒有影響到交通」就離開現場了，民眾火大認為該員警處理方式相當不妥，痛批「你是警察還是我是警察，填張罰單有那麼困難嗎？」影片在網上流傳，其他網友留言「行人地獄，違停天堂」、「這樣子都不想開，警察是在混嗎」、「那副嘴臉真的很棒」。

台南市第二警分局回應，該員警到場並依法逕行舉發，該分局今年起至今，針對府前路已開出415件違停違規罰單，絕無放縱情事，未來也會持續取締違規，以維護道路通行安全，至於員警取締時的執行技巧及言詞應對方式，未來會持續加強教育，避免誤解發生。