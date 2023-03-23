周三收盤，道瓊指數跌530.49點或1.63%，為32,030.11點。標普500指數跌65.90點或1.65%，為3,936.97點。那斯達克指數跌190.15 點或1.60%，為11,669.96點。費城半導體指數跌25.18點或0.81%，收在3,091.71點。

在聯準會主席鮑爾召開會後記者會時，美股漲幅開始回吐。鮑爾承諾將動用所有可用的工具維持銀行體系的穩健，但也重申央行對抗通膨的決心。

市場數據顯示，操盤手押注聯準會在接下來的5月會議再度升息25個基點的可能性略高於50%。目前市場預期到年底時聯邦基金利率將降至約4.18%，但鮑爾在記者會上表明，今年降息不是央行的基本預測情境。

美國財政部長葉倫向參議院撥款小組委員會表示，聯邦存款保險公司（FDIC）沒有考慮因為最近銀行業的紛擾，就為存款提供「全額擔保」。

標普500指數11大類股全面大跌，以房地產股跌3.64%，跌幅最大，並創下去年9月13日以來最大單日跌幅。

銀行股結束連續兩天的反彈行情，標普金融股指數收跌2.37%，銀行股分項指數和KBW地區銀行股指數分別重挫3.7%和5.3%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下跌1.74%。

台股ADR表現相對抗跌，台積電ADR漲0.13%，日月光ADR漲0.93%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為2.25：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.57：1。

標普500指數成分股有6檔創下52周新高、13檔創新低。那斯達克指數成分股有44檔創52周新高、179檔創新低。

美國交易所成交量總計為118.4億股，過去20日均量為127億股。