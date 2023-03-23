美國車市在生產端瓶頸及庫存較低下，2022年銷售1,370萬台，年減9.2％，今年生產面已逐漸恢復正常，且基期低，美國車市呈現復甦格局，黃昉鈺指出，在電子晶片短缺問題緩解後，加上美國車市銷售回溫，營收有望逐步回溫。

聯嘉統計，自2019年起，美國每年平均每6.2～9.6輛新車，就有1台搭載有聯嘉LED車燈產品，今年前2月，滲透率提升到每7.6輛新車中，就有一輛車使用聯嘉產品，隨著新接專案數增加，滲透率可呈現持續上升。

在新增產線部分，台灣廠有11條生產線，東莞廠有8條生產線，美國密西根廠有3條生產線，隨著美國車市復甦，密西根廠稼動率將從上半年35％下半年提升到60～70％，單月有望獲利。

2022年起陸續接到11款新車未來訂單，2023年待認證通過後，將於2023年後陸續出貨，總金額在台幣100～120億元；LED display的行銷將自第2季啟動，希望自2023下半年年起可增加營收與獲利貢獻。