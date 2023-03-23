大陸外交部網站23日消息，中國大陸國務委員兼外交部長秦剛談大陸國家主席習近平對俄羅斯進行國是訪問，是一次世界矚目的友誼、合作、和平之旅，中俄關係是光明坦蕩的君子之交，與那些封閉排他、自私狹隘的集團政治形成鮮明對比。

習近平20至22日訪俄，行程結束之際，秦剛向隨行記者介紹此訪情況。

秦剛說，全國兩會剛剛勝利結束，習近平主席就對俄羅斯進行國是訪問，拉開今年中國元首外交新帷幕。此訪時機特殊、背景複雜、意涵豐富、成果豐碩，是以習近平為核心的中共中央著眼大陸發展大局和外交戰略全域作出的重大決策，體現了中國堅持獨立自主和平外交政策的凜然風骨和促進世界和平的宏闊胸懷。國際輿論高度關注，普遍認為習近平此次俄羅斯之行是全球地緣政治中影響深遠的大事，展現了中國作為「和平建設者」的國際形象，彰顯了中國的大國作用和擔當，將為錯綜複雜的國際形勢注入更多穩定性，有助於推進世界多極化和國際關係民主化。

秦剛說，一、堅持獨立自主，捍衛國際公平正義：

10年前，習近平在莫斯科國際關係學院發表演講時首次提出構建人類命運共同體理念。10年來，這一理念得到越來越多國家回應和支持。國際形勢演變一再證明，各國唯有命運與共、團結協作，才有可能解決人類共同面臨的全球性挑戰。當今世界的主要矛盾根本不是個別國家渲染的所謂「民主對抗威權」，而是發展與遏制發展、公理與強權之間的鬥爭。面對甚囂塵上的單邊主義和霸權主義，中俄鞏固和加強戰略協作更加彌足珍貴。

秦剛稱，二、堅持睦鄰互信，擘畫中俄關係藍圖：

2013年，習近平就任中國國家主席後首次出訪就來到莫斯科。時隔10年，習近平再次將俄羅斯作為新任期出訪首站，這絕非偶然，而是深思熟慮後作出的政治決斷。中俄關係發展到今天，有其深刻的歷史邏輯。中俄互為最大鄰國，中俄關係堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，堅持相互尊重、相互信任，不僅促進各自發展振興，也努力維護國際公平正義，樹立了新型大國關係典範。

雙方重申在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，共同抵禦外部勢力干涉內政圖謀。俄方表示，反對任何形式的台獨，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措。

秦剛說，歷史證明，中俄關係之所以能夠禁受住國際風雲變幻考驗，關鍵在於找到了國與國正確相處之道。中俄關係是光明坦蕩的君子之交，與那些封閉排他、自私狹隘的集團政治形成鮮明對比。新形勢下，中俄雙方致力於推進全面戰略協作夥伴關係，不僅將造福兩國人民，也將為人類發展進步做出新貢獻。

秦剛表示，三、堅持勸和促談，彰顯大國責任擔當：

秦剛表示，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，而是政治解決危機的宣導者、勸和促談的推動者。個別國家出於地緣政治私利，處心積慮阻撓和談努力，甚至炮製各種謠言謬論，攻擊抹黑中國。但公道自在人心。誰在遞刀拱火，誰在勸和促談，世人有目共睹。中方的主張旗幟鮮明、一以貫之，在和平與戰爭之間，選擇和平；在對話和制裁之間，選擇對話；在降溫和拱火之間，選擇降溫。中國沒有政治私利，不搞地緣操弄，真心誠意致力於勸和促談，推動停火止戰，體現了中國負責任的大國擔當，是新時代中國特色大國外交在解決國際熱點問題上的體現，符合包括俄烏在內的世界上大多數國家人民的利益和期待。

秦剛最後說，習近平此訪是一次具有歷史意義的友誼之旅、合作之旅、和平之旅，是習近平外交思想的又一次成功實踐。