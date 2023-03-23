小編今（23）日精選5件不可不知的國內外財經大事。為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）連9度決議升息，聯邦資金利率目標區間調高1碼（0.25個百分點），達到2007年9月以來最高的4.75%至5%。升息幅度與2月相同，符合多數市場人士預期。

政策聲明提到，官員認為「政策進一步緊縮」可能是適當的，捨棄前8份聲明指基準利率「持續升高」將是適當的說法。市場普遍解讀，這是聯準會暗示去年3月啟動的升息循環接近尾聲的訊號。

【1】美爆多家銀行倒閉危機 聯準會升息1碼、暗示接近尾聲

美國聯準會今天宣布升息1碼，並在多家銀行倒閉後暗示升息可能止步。聯準會主席鮑爾強調銀行體系健全，並說官員不認為今年會降息。美股尾盤直落，道瓊指數大跌530點。

【2】黃仁勳：AI的iPhone時刻來臨

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳宣布，AI的iPhone時刻已經開始，其中關鍵就是透過輝達提供的超級電腦租借服務「DGX Cloud」，加速拓展AI市場，目前輝達已獲得微軟、Google等大客戶簽約，使輝達超級電腦需求將全面看增。

【3】動用公積 國泰金拚配息1元

力拚配出1元現金股利。國泰金控總經理李長庚22日在法說會上表示，今年將建議董事會動用公積配發股利，會在投資人需求、公司現金及監理要求中，均衡考量。據了解，有配0.7元到1元之間、及配1元現金股利兩方案，最終由4月下旬國泰金董事會拍板。

【4】LME鎳礦驚傳遭掉包成石頭 鎳價重挫

國際「妖鎳」與「俄鎳」聯手作亂！由於倫敦金屬交易所位於荷蘭倉儲的鎳礦遭掉包變成「石頭」，重創市場對LME的信心，再加上瑞信債券等金融風暴，及印尼青山集團本月不銹鋼價回跌近百美元等因素衝擊，不僅引爆國際鎳價本月來重挫逾20％，且國內不銹鋼廠4月份盤價也看跌，市場預期不銹鋼板捲類鋼材每公噸可能下跌逾3,000元台幣，將是今年初以來首度降價。

【5】美晶片法新措施 嚴控台韓大廠在中國擴產

美國商務部在美東時間21日公布晶片法案新措施，全面加強對中國的晶片封鎖，對台韓大廠祭出嚴苛在中擴產措施，限制包括28奈米、10萬美元投資上限等條件，加大管制量子運算等涉軍用晶片，防堵企業與中企進行合作。