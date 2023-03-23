我與宏都拉斯邦交出現警訊，今日將會是重要關鍵日。根據本報掌握獨家消息，宏都拉斯外交部長雷依納今天一早已率領總統女兒(國會外交委員會主席)與國會一員組成的特使團，從宏都拉斯國際機場出發前往大陸，與陸方商討建交事宜。而宏國特使團正在此時間點前往北京，極有可能會選在蔡英文總統29日出訪過境美國這個時間點宣布雙方建交。

根據消息人士告訴本報記者，由宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）、國會外交委員會主席秀瑪菈.賽拉亞(Xiomara Zelaya)及國會議員卡洛斯.賽拉亞(Carlos Zelaya Rosales)組成的代表團，於3月23日自宏都拉斯國際機場出發赴大陸，商談有關建交事宜。

消息人士透露，大陸應該會買下其國債，但主要是提供貸款，必非贈款，未來也會提供建水壩的貸款，然後由國企承包。

宏都拉斯政府與中國建交代表團成員，包括國會外交委員會主席秀瑪菈.賽拉亞，為秀瑪菈總統女兒；國會議員卡洛斯.賽拉亞，為秀瑪菈總統夫婿賽拉亞前總統之弟，亦即為秀瑪菈總統小舅子，皆為總統秀瑪菈家族、最親近人員。

另國會議員卡洛斯.賽拉亞其子荷西.賽拉亞(José Manuel Zelaya Rosales)，即秀瑪菈總統侄子，為宏都拉斯現任國防部長。

外交部雖然表示，我國自宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2022年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾，我方與宏方的溝通努力從未間斷。但對方似乎已讀不回。

外交部指出，我方對宏方的提洽自始至終均積極回應，並本於最大善意在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意。外交部對於兩國關係出現警訊，迄今仍盡最大努力維持邦誼，並強調絕不會與中國進行金錢競逐。