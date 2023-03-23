櫃買中心表示，淳紳公司因未制訂對董事等人涉訟補償之內控規範，經本中心函請改善，淳紳公司尚未改善完竣前，有未依審計委員會暨董事會提案規範之程序提案，於112年2月24日經董事會通過提供公司之財產予董事長等人作為其遭假扣押執行之反擔保等情事。淳紳公司之內控制度設計與執行有重大缺失，且對股東權益有重大影響，櫃買中心爰依規定對該公司處以違約金新臺幣50萬元。
《櫃買市場》淳紳有缺失 罰50萬元
櫃檯買賣中心針對淳紳公司(4529)內控重大缺失，處以違約金50萬元。
櫃檯買賣中心針對淳紳公司(4529)內控重大缺失，處以違約金50萬元。
櫃買中心表示，淳紳公司因未制訂對董事等人涉訟補償之內控規範，經本中心函請改善，淳紳公司尚未改善完竣前，有未依審計委員會暨董事會提案規範之程序提案，於112年2月24日經董事會通過提供公司之財產予董事長等人作為其遭假扣押執行之反擔保等情事。淳紳公司之內控制度設計與執行有重大缺失，且對股東權益有重大影響，櫃買中心爰依規定對該公司處以違約金新臺幣50萬元。
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