不少東南亞人離鄉背井到台灣來打拚，一名女網友表示，近日在3間不同的餐飲店用餐，發現店員大多是越南人，好奇台灣的餐飲從業人員為何都變成越南人？貼文引發熱議，網友說越南人的廚藝很猛，做菜很好吃，也有人認為台灣人太挑工作，相對移工較吃苦耐勞。

原PO近日於PTT女人版指出，到連鎖水餃店吃鍋貼，以及到麵食館吃餛飩麵，掌廚的都是越南小弟，就連到三重知名小吃店吃滷肉飯，服務生也全是越南小姐，好奇在台灣的越南移工是不是真的很多，「怎麼台灣餐飲服務員都變成越南人？」

貼文曝光，吸引網友熱烈討論，「早就東南亞化了，一堆外籍移工，以越南為最大宗」、「我家黃昏市場也很多越南人員工，還對顧客很好」、「我家這的八方雲集，從煎台、裝盒到收銀，全部都是東南亞人」、「餐飲的外籍員工，9成9都來自越南」、「常去買的鹽酥雞店也請了兩三個越南留學生」；也有人大讚越南人烹飪能力，「越南人煮菜很好吃」、「越南人的廚藝很猛」。

有網友也點出越南員工成多數的關鍵，「因為薪水不願意增加啊，只能請外籍」、「台灣人只想光鮮亮麗又錢多的工作」、「台灣人怕熱嫌髒不願做」、「台灣人太尊貴，很多基層工作都不做」。