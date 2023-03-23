美國商務部周二（21 日） 公布520億美元（約台幣1.5兆）晶片法案擬議「護欄」措施，確保半導體製造和研究資金不會被中國大陸和俄羅斯等國家使用，而未來台積電在大陸發展業務和提高產能將受到限制。美商務部也表示，這些「護欄」措施有助於美國在幾十年內領先對手。

美國之音報導，這項措施限制獲得美國政府資金的公司投資於中國和俄羅斯等受關注國家的半導體製造業擴張，並限制接受補助的企業與受關注外國實體進行聯合研究或技術許可工作。

美國將一些半導體歸類為對國家安全至關重要，並將這些晶片定義非傳統晶片，包括用於量子計算、輻射密集環境和其他專業軍事用途的先進製造晶片，以及部分成熟製程晶片，這些都將受到更嚴格的限制。

這些新措施估對圓代工龍頭台積電、三星和英特爾等企業，在大陸發展業務和提高產能造成影響，同時打壓北京打造尖端晶片技術的能力。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，「這些『護欄』措施將有助於確保我們在未來幾十年內領先於對手。」

美國商務部計畫在6月下旬開始受理晶片法案當中 390 億美元的半導體製造補助方案申請，該計畫還為建設晶片工廠給予25％投資稅收抵免，估計抵免規模達240億美元。