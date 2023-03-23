經濟部電價費率審議會拍板，4月起平均電價將調漲11％。將再參選中二選區立委選戰的前立委顏寬恒，於臉書針對電價調漲提出他的6點疑惑？顏寬恒抨擊說，蔡政府去年編列1500億為台電增資，用人民的納稅錢避免台電破產，現在還要漲電價？到底要剝人民幾層皮？

顏寬恒指出，台電累積虧損五千億，中油還配合凍漲台電發電用的天然氣價格，未來綠能發電的成本會更高，未來台電是否虧損會繼續惡化，電價是否會持續看漲？蔡政府能源轉型龜速，七年前喊出2025綠能要佔20％，現在甚至還不到11％，請問政見跳票的原因及誰該負責？

顏寬恒表示，去年稅收超徵，蔡政府說要還税於民，於是每人發了6000塊，但其中500億已經用於補貼台電，用人民的納稅錢補貼台電、再要人民用更高的成本購電，政府失能、全民買單？台電向民間業者購電的成本高於賣電的價格，不論是火力、太陽能、風力發電，違反公司經營常理，這是不是也要向廣大的鄉親說明？

顏寬恒在臉書抨擊說，據台電表示「平均電價調漲11％，但考量照顧民生、穩定物價及降低用電衰退產業衝擊，住宅用電700度以下、小商店1500度以下、農漁及學校用電不調漲」，但是真的不衝擊嗎？以科技產業為例，製造商不會轉嫁給增加成本給下游業者嗎？業者不會轉嫁給消費者嗎？最後倒楣的會不會還是平民百姓？

顏寬恒強調，光是一個蛋價問題，現在買個蛋餅就要多付出5-10元，現在說要漲用電大戶的電費，不會影響民生，我不信？但不論如何，還是請大家節約用電，不光是省錢，也是為環境保護盡一份心力。