大陸36歲女星林琳奇出道時憑著甜美臉蛋與纖細身材受到矚目，過去曾演過《首爾戀歌》、《我的真朋友》、《將夜2》等影視作品，去年還在《特戰榮耀》中扮演楊洋上司女軍官「凱瑟琳」再度引發關注。豈料她在3月13日時曾上傳影片，透露自己被困在一晚房價要3000多人民幣（約新台幣1.3萬元）的某五星級飯店廁所內長達3個多小時，最後靠自己脫困，但飯店卻不聞不問，引發網友熱烈討論。對此，飯店終於打破沉默於發聲明道歉，但卻被網友罵翻。

林琳奇在3月13日於微博上發出影片，檢舉北京某五星級飯店，透露去年12月29日時在飯店的房間裡工作到一半去上廁所，沒想到竟遭廁所門反鎖，因此困在廁所內出不來，沒帶手機的她原本想透過廁所的救援電話求助，卻發現電話是壞掉的，加上沒有任何通風設備，讓她驚慌到陷入呼吸困難的狀態，即使不斷對外敲門也沒人理會。

直到林琳奇冷靜下來後，利用固定在捲筒衛生紙的鐵桿及馬桶的塑膠束帶，才成功打開廁所門上的十字鎖，總共花了3個多小時才自救成功，事後向飯店反應，只得到飯店經理表示「我們可以賠妳1晚免費住宿」、「妳不是演員嗎？我們可以讓妳用尊貴豪華的總統套房免費拍攝1天」，事後便沒再與她聯絡討論後續的解決辦法，當時她還曾提及自己新冠初癒又經歷這件事情導致身體不適，希望飯店方能陪同到醫院檢查，但飯店方只回應「可以考慮一下」就沒再與她聯絡甚至道歉，讓她相當氣憤。

飯店方最後也終於在本月22日發出聲明向林琳奇及社會大眾道歉，表示他們很重視林琳奇被困事件，也協助政府部門來飯店取證調查，但並未發現林琳奇被問的安全疑慮，因此他們無法判斷林琳奇被困的真實原因。而區文旅局也在本月19日請來林琳奇到飯店進行溝通協商，飯店方也已經道歉，強調將來一定會嚴格執行客房維安保護，也會確保客房人員是否提前對房間的衛生及設備進行徹底的調查，以維持服務品質。

但網友看到後卻完全不埋單，認為飯店的聲明有講跟沒講一樣，完全沒有針對廁所內求救電話壞掉的部分進行說明，竟然還說沒有安全疑慮讓網友們暴怒，紛紛在底下留言猛嗆飯店，再度造成熱議。