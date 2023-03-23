韓國人氣女團BLACKPINK（BP）上周撲台一連舉行兩場演唱會，吸金度、話題性都引人矚目，光是門票就入帳4.3億，連帶旅遊和經濟效益也不容小覷。近日，則有網友在《Dcard》爆料，指聽說BLACKPINK有望在今年7月二度來加開演唱會，這回地點疑似不在高雄，而是新竹，雖然消息還未獲得證實，但已讓粉絲相當期待。

BLACKPINK於18日旋風來台開唱，原定隔天19日晚上表演結束後就要搭專機返韓，但因當地霧太濃臨時取消，多留了一晚直到20日凌晨才搭專機離開，未料4人6點多離開後，就有網友在9點多發現理想國的官方IG疑似發出了有爭議性的限時動態，從照片上可見BP的專機，小編更將其圈起來寫下：「慢走不送，As if it's your last」，態度相當輕蔑。

對此，理想國昨才正式回應，消息爆發後21日已經在清查是誰所為，由於多位工作人員都有其IG發文的權限，若找到發文者會懲處，但若是被惡意抹黑，不排除提告，並強調這次尊重及感謝BLACKPINK為台灣帶來國際級演出，對於造成觀感不佳致上歉意。

昨有網友在《Dcard》的BLACKPINK發文，以「#消息 #消息 #不確定 七月加開場」為題，表示有朋友在理想國上班，透露BP有望7月再度來台，另外他也從另一位黃牛身上得到一樣的消息，「還直接說這次高雄起飛感謝blink（BLACKPINK粉絲名稱），大家七月新竹見」，詢問其他網友有沒有聽說到此小道消息？見此，網友回應：「光新竹見就沒參考價值了」、「怎麼可能7月還會來…真的想太美」、「那個說7月見的是指E神來，他又要開始賣大量黃牛票的意思吧？」、「我記得七月不是簽約嗎？如果是這樣行程有點趕」。