韓國人氣女團BLACKPINK(BP)上周撲台一連舉行兩場演唱會,吸金度、話題性都引人矚目,光是門票就入帳4.3億,連帶旅遊和經濟效益也不容小覷。近日,則有網友在《Dcard》爆料,指聽說BLACKPINK有望在今年7月二度來加開演唱會,這回地點疑似不在高雄,而是新竹,雖然消息還未獲得證實,但已讓粉絲相當期待。

BLACKPINK於18日旋風來台開唱,原定隔天19日晚上表演結束後就要搭專機返韓,但因當地霧太濃臨時取消,多留了一晚直到20日凌晨才搭專機離開,未料4人6點多離開後,就有網友在9點多發現理想國的官方IG疑似發出了有爭議性的限時動態,從照片上可見BP的專機,小編更將其圈起來寫下:「慢走不送,As if it's your last」,態度相當輕蔑。

對此,理想國昨才正式回應,消息爆發後21日已經在清查是誰所為,由於多位工作人員都有其IG發文的權限,若找到發文者會懲處,但若是被惡意抹黑,不排除提告,並強調這次尊重及感謝BLACKPINK為台灣帶來國際級演出,對於造成觀感不佳致上歉意。

昨有網友在《Dcard》的BLACKPINK發文,以「#消息 #消息 #不確定 七月加開場」為題,表示有朋友在理想國上班,透露BP有望7月再度來台,另外他也從另一位黃牛身上得到一樣的消息,「還直接說這次高雄起飛感謝blink(BLACKPINK粉絲名稱),大家七月新竹見」,詢問其他網友有沒有聽說到此小道消息?見此,網友回應:「光新竹見就沒參考價值了」、「怎麼可能7月還會來…真的想太美」、「那個說7月見的是指E神來,他又要開始賣大量黃牛票的意思吧?」、「我記得七月不是簽約嗎?如果是這樣行程有點趕」。