中國國際問題研究院開發中國家研究所所長、研究員王友明23日在大陸《環球時報》撰文指出，巴西總統魯拉將於3月26日訪中，屆時魯拉將率由政商界重要人士組成的大型代表團開啟訪中之旅，此舉引起普遍關注。兩個東西半球最大的開發中國家的合作聯動將如何賦能新時期的中巴關係，成為魯拉此訪的焦點。

王友明表示，魯拉素來具有濃厚的友華情結，是「中國人民的老朋友」。3月底的訪中將是他第五次踏上中國。早在第一次就任巴西總統之前的2001年，魯拉就以勞工黨名譽主席身分訪中。就任兩屆總統期間，魯拉分別於2004年和2009年兩次訪中，並在2008年出席了北京奧運會開幕式。多次訪中使魯拉目睹中國發展的巨大成就，他由衷欽佩中國在精準扶貧、基礎設施建設、大眾教育和高新科技等領域的突破精神和非凡成就。魯拉毫不掩飾對中共治國理政能力的羡慕，他曾公開表示：「我本人和勞工黨都十分尊敬中國共產黨，能在人口如此眾多的國家創造如此偉大奇跡，非常了不起，我希望能夠向中共取經。」魯拉高度重視對中關係，對此，他常向媒體提及其大力促進對中關係的兩件事情。一是中國巴西兩國貿易額在其任期內上漲了12倍，而且在其第二任期內中國成為巴西的最大交易夥伴國；二是他領導的巴西政府頂住國內外多方壓力承認中國的市場經濟地位。

王友明稱，魯拉誓言要「重塑巴西的國際形象，讓巴西再次成為國際主角」。從政多年來，魯拉致力於實現巴西地區性大國身分定位的突破，推動巴西走向國際舞台中心，扮演全球大國角色，發揮與巴西體量相稱的國際影響力。為此，他來回穿梭，上下協調，與中俄印創立金磚機制。魯拉對於金磚機制寄予厚望，認為金磚機制是開發中國家重構國際秩序、使之更加公平合理的理想平台，聲稱「金磚國家可以改變地球上許多事情。不論是從貿易角度還是金融角度，金磚國家以及我們的金磚國家新開發銀行，都可以改變人類歷史，可以給開發中國家提供過去五百年沒有得到的機會」。魯拉認可中國這些年來在金磚機制中的角色和重要作用，此次訪中，很可能將會與中國領導人共商深化金磚機制建設良策，推動金磚國家獲得更大國際制度性權力，實現全球治理話語權和代表性「再平衡」的共同目標。據報導，魯拉將在訪中期間宣布巴西前總統羅塞夫接任金磚國家新開發銀行行長一職。在魯拉看來，深化與中國的合作將助力巴西實現全球大國夢想。

王友明指出，一些別有用心的輿論挑撥中巴關係稱，魯拉就任後先訪美後訪中。事實上，魯拉訪美，既不表明巴西左翼外交發生由「疏美」向「傍美」的轉圜，也不表明巴西對外新政奉行「美國優先於中國」的戰略。在對美關係上，魯拉「溫和」的左翼色彩明顯。在引領地區左翼國家「去美化」從而實現拉美戰略自主的同時，魯拉也主張在尊重主權、相互平等的基礎上積極改善對美關係。為此，魯拉新政奉行的是「疏而不離」「務實合作」的對美政策，在全球戰略中採取「大國平衡」對外政策，積極開展同中美俄歐等合作與交往。

因此，在當下大國地緣政治激烈博弈中，巴西不會輕易選邊站隊，更不會隨美起舞圍堵和遏制中國。在俄烏衝突問題上，魯拉讚賞中國勸談促和的主張，反對向烏克蘭提供武器等拱火行為，認為「中國在和談上發揮重要作用」。訪美期間，魯拉當面向拜登建議，組建由中國、巴西等金磚國家和中立國家組成的「和平俱樂部」，力爭以和談方式解決烏克蘭危機。

王友明強調，魯拉此次訪中，中巴關係將進入「政經雙熱」的新周期。多年來，中國巴西經貿關係穩步增長，中國連續14年成為巴西的第一大交易夥伴。去年雙邊貿易在遭受新冠疫情和烏克蘭危機雙重衝擊的背景下不減反增，首次突破1700億美元。相較於不斷升溫的經貿往來，兩國政治互信近年的表現並不如人意。巴西前總統波索納洛除了曾試圖策應川普政府政策而限制巴西使用華為5G技術外，還不時在疫情問題上甩鍋中國。而魯拉長期關心和支持中巴關係發展，高度重視中巴之間的政治互信、經貿合作、人文交往和國際事務等全方位合作。他決意改變前任「政冷經熱」的不協調狀態，此訪除了將進一步夯實中巴全領域務實合作外，還將在3個方面提升中巴全面戰略夥伴關係。一是助推兩國經貿合作從傳統領域向高新技術、綠色經濟、數字經濟等新興領域拓展；二是以雙邊關係助推中拉區域合作，深化中國與拉共體、南方共同市場等拉美區域合作組織的關係，提升中拉整體合作水準；三是在全球治理中加強中巴戰略合作，共推多邊主義，構建更加公平合理的國際新秩序。