根據調查，台灣男人理想的結婚對象職業，第一名為金融業，再來則是老師、公務員。一名網友透露，哥哥女友是國中老師，但兩人結婚計劃卻遭男方父母反對，原因是「雙方經濟能力差太多了」。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，哥哥是年薪約150萬元的科技業工程師，爸媽還為他規劃了一年近300萬元的被動收入，等於年收可達450萬元。

哥哥帶女友回家作客時，直接說想結婚了，此話一出震驚爸媽。原PO說，爸媽認為兩人收入差太多，不同意這門婚事。

原PO透露，女方是國中老師，年薪約70萬元、家境普通。哥哥和女友交往期間，吃喝玩樂全由哥哥買單，女方也跟不上哥哥的消費水平；爸媽更擔心兒子以後得養老婆，萬一離婚，還要分一半收入，要求他們分手。

「你跟你爸媽，人生價值觀只剩下錢嗎」、「雙方條件確實有差，但更嚴重的應該是價值觀不合」、「勸你不要介入，讓哥哥自己處理」、「勸你哥放生女友吧，結了也不會幸福，還要受公婆冷眼」。