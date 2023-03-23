漢科董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利4.2元，創歷年新高，盈餘配發率約79.55％。以22日收盤價50.7元計算，現金殖利率高達8.28％。公司將於6月21日召開股東常會。

漢科上季合併營收11.52億元，季減18.45％、年增14.22％，改寫第三高。營業利益創1.47億元新高，季增10.13％、年增達69.13％，毛利率20.36％、營益率12.77％雙登近1年半高。雖受業外匯損拖累，稅後淨利0.92億元，季減30.88％、年增42.38％，每股盈餘1.26元，仍改寫第三高。

累計漢科2022年合併營收47.77億元、年增39.22％，營業利益4.86億元、年增33.04％，稅後淨利3.85億元、年增37.17％，每股盈餘5.28元，全數改寫新高。毛利率雖降至17.4％的近5年低點，營益率10.18％仍為近15年次高。

漢科近年來積極擴展新業務，研發半導體化學供應系統及高科技濕製程設備，自行研發的廢氣處理設備持續接獲台系大廠訂單、並不斷研發新機型，推動整廠輸出模式營運，強化行銷動能。受惠半導體業新廠擴建與產能擴充，使去年營收與獲利皆大幅成長。

漢科2023年前2月自結合併營收3.59億元，月增達38.47％、年增8.43％，創同期新高。累計前2月合併營收6.19億元，雖年減6.49％、仍創同期新高。儘管部分客戶部分建廠速度放款，但總體市場規模仍具龐大商機，漢科在需求仍旺下，今年營運展望仍樂觀。

漢科總經理謝清泉先前法說時指出，公司擁有工程技術及管理、設備製造、系統整合統包等三大核心能力，應用產業包括半導體、面板、光電、封測、生技等領域，單一產業對公司營運影響有限，對今年營運成長動能仍樂觀看待。