●第一共和銀行（First Republic Bank）在劇烈震盪後大跌15.5%，收在13.33美元。投資人擔心該地區銀行可能需要縮減規模或尋求政府支持，而政府一旦介入，股東利益可能不保。

●Pacific Western Bank大跌17.12%，收在10.12美元。該地區銀行宣布向投資公司Atlas SP Partners籌得14億美元。此前該公司表示截至3月20日止，存款較去年底流失接近20%。

●熱門迷因股GameStop飆漲35.32%，收在23.87美元。該電子遊戲零售商上一季營收與前一年同期相比幾近持平，為22.3億美元，優於市場預期的21.8億元。淨利4820萬美元，為兩年來首度實現獲利，前一年同期為淨損1.475億元。經調整後每股盈餘16美分，遠優於前一年同期的每股虧損49美分和市場預期的每股虧損13美分。

●二手車電商平台Carvana上漲6.37%，收在8.43美元，該公司表示削減成本策略發揮成效，本季虧損可望縮減。

●維珍軌道公司（Virgin Orbit Holdings）大漲33.12%，收在0.59美元，該英國富豪布蘭森（Richard Branson）創立的航太公司宣布將恢復營運。路透社此前報導，陷入困境的維珍軌道與德州創投公司Matthew Brown即將達成2億美元的私募股權投資協議。

●運動用品大廠Nike跌4.86%，收在119.50美元，其上季業績表現優於市場預期，但由於降價清庫存導致利潤不盡理想。Nike第三財季（截至2月28日）營收年增14%，為123.9億美元，優於市場預期的114.7億元。淨利年減14.2%，為12億美元。經調整後每股盈餘為79美分，優於市場預期的55美分。惟毛利率年減3個百分點，為43.3%，低於市場預期的43.7%，主要受到打折促銷去化庫存、不利的匯率因素，以及材料和物流成本高漲影響。此外，Nike預估本季毛利率年減2.5個百分點，只能算勉強及格。該公司設定的毛利率目標為介於下滑2～2.5個百分點。