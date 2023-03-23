法務部指出，因聯合國《兒童權利公約》提到不能有危害兒童的身心暴力行為，為符合相關規定及一般性意見之意旨，並參酌日本等國外立法例，因此針對《民法》1085條有關父母懲戒權的規定提出修正案。對此，不少家長開始擔心，「未來小孩會更難管教」。

現行《民法》父母對子女教育及懲戒的規定，包括1084條「父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務」、及第1085條「父母得於必要範圍內懲戒其子女」；而在法務部最新公布的「修正草案條文對照表」可看到，1085條文將改成「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為。」

法務部強調，此次修法並沒有要刪除父母的「懲戒權」，媒體可能是誤解了修法意旨；另據《太報》報導，法務部法律事務司司長鍾瑞蘭22日解釋，修法後「父母對子女仍有教養的權利，然而不能採取暴力行為」，所謂的身心暴力行為，會銜接衛福部的認定。

但對於法務部的說法，不少家長還是相當疑惑，「怎樣是可以的必要範圍內懲戒，什麼是不可以的暴力，都要定義清楚」、「生了不用教嗎」、「應該很快就會看到小孩告父母的新聞出現了」、「這個不行那個不行，以後小孩生下來乾脆直接交給國家集中養」、「別亂立法比較好，太誇張，自己會有人報警，再個案檢查」。不過也有部分網友表達不同的意見，稱「有這個念頭修法，要不要想想如何提升生育率」、「已經步入老年化社會，要呵護幼苗」。

衛福部保護服務司長張秀鴛對於家長懲戒則指出，教養孩子應盡可能避免負向學習，例如打屁股、打耳光雖然可能立刻達到家長期望的效果，但這是不好的教養方式；至於是否違法，則須檢視家長是否打成習慣、對孩子造成什麼影響，不會是「打一次屁股就違法」。

張秀鴛說明，但如經通報、調查確認有「不當對待」，例如小孩子寫功課拖拖拉拉，家長用愛的小手或藤條打，或是為了讓孩子靜下來，而把他綁在椅子上，這些都可能構成不當對待。