情侶、夫妻間最重要的就是忠誠，命理專欄《搜狐網》點名射手座、摩羯座及天秤座「最容易變心」，其中第一名的射手座天生渣男體質，很容易見一個愛一個。

Top1：射手座

射手座會不會對伴侶忠誠取決於對方是不是「對的人」，若相處後發現愛錯人，他們也不在乎當壞人。射手座總是朝三暮四，如果被新歡吸引，會立刻斷開舊愛，誰也挽留不了。射手座有渣男體質，很容易因失去新鮮感而出軌，行徑惡劣。

Top2：摩羯座

摩羯座時常在不同異性間搖擺不定，他們擅長甜言蜜語，認為自己魅力四射，在情場上游刃有餘。他們較任性，情侶間發生小摩擦，都可能成為變心的理由；他們愛玩，常和異性搞曖昧，見一個愛一個，關係總是不長久。

Top3：天秤座

天秤男天性花心、多情，永遠都在追求新的戀情。他們為人敦厚、事業心強，能給另一半安全感，不過大多只是「看起來老實」，實際上是花心大蘿蔔，自制力很差，受不了外界誘惑成為渣男。

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