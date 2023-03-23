中國常駐聯合國代表團網站美東時間22日消息，代表團副代表耿爽在安理會巴勒斯坦問題公開會上發言。呼籲應推動以巴盡快重啟和談。

耿爽說，穆斯林齋月即將來臨，藉此機會向廣大穆斯林祝福。也衷心希望，巴勒斯坦被占領土上的穆斯林能夠在安寧、祥和的環境中度過齋月。三點說明：

第一，反對暴力和暴力煽動，為衝突對抗踩下刹車。一個時期以來，約旦河西岸安全局勢持續惡化，暴力衝突不斷升級。中方對此表示關切。我們譴責一切針對平民的暴力，支持特別協調員同以巴保持密切溝通，開展勸促工作，緩和緊張局勢。呼籲有關方面避免挑釁和煽動，防止緊張事態進一步升級。以色列作為占領方，應切實履行保護被占領土上民眾安全的國際法義務，約束安全部隊不要過度使用武力，遏制定居者暴力活動，徹查相關事件並予以追責。同時，以色列的合理安全關切也應得到重視。以巴是搬不走的鄰居，雙方必須也只能通過對話合作打破暴力迴圈，實現共同安全。

近期，在約旦、埃及等地區國家的努力下，以巴陸續達成一些共識，重申緩和地面局勢、防止暴力升級，致力於實現公正持久和平。希望有關共識真正轉化為負責任、建設性的政策和行動，並體現到地面局勢的改善上。

第二，遵守國際法，停止加劇矛盾的單邊措施。今年2月，以色列決定將約旦河西岸9個定居點合法化，此後批准新建7000多套定居點住房，昨天又修改法律允許以色列定居者重返4個定居點，中方對此深表關切。敦促以色列履行安理會決議義務，停止擴張定居點，停止強拆巴勒斯坦人房屋，停止對巴勒斯坦民眾的驅逐威脅，停止單方面改變被占領土現狀。

中方呼籲按照安理會和聯大決議要求，切實維護耶路撒冷宗教聖地歷史現狀，切實尊重約旦對宗教聖地的管轄權。在宗教節日期間，尤其要保持冷靜克制，防止針對穆斯林信眾的暴力、威脅和挑釁，避免再度引發流血衝突。

第三，兌現國際承諾，推進「兩國方案」。地面局勢高燒不退，以巴衝突反復上演，根本原因在於中東和平進程陷入停滯，「兩國方案」遲遲未得到落實。上個月，安理會就以巴問題發表了近9年來首份主席聲明，重申對「兩國方案」願景的堅定支持。國際社會應增強緊迫感，採取實際步驟推進「兩國方案」，包括召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和會，推動以巴盡快重啟和談。在此方面有重要影響的國家應負起責任，切實發揮建設性作用。安理會也要隨時準備採取有意義的行動，承擔起憲章所賦予的責任。

耿爽重申，中方堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。願同國際社會一道，繼續為推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決不懈努力。