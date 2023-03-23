清大懷生社先前也提醒同學若遇到3黑犬盡速離開，並記得通報。（截自清大懷生社IG）

近期清華大學頻有外來陌生流浪犬到校園內，甚至發生學生遭到攻擊，學生上網po文指出，一周內疑發生3-4起學生遭咬傷事件，不但讓學生人心惶惶，也對校方處理態度有所疑慮。清大懷生社在臉書指出，昨夜23點3黑犬幫其中1隻已捕捉成功，校方則預計於本周六與動保所開會，硏擬誘捕計畫。

清大學生近日在Dcard、臉書社團接連發文，指出近來有3隻黑色野狗會聚集在女宿舍徘徊，並對學生進行攻擊，有女學生在晚上8點左右被咬，也有學生指出，有學生走在路上，沒有任何挑釁行為，就被3隻狗包圍咬傷左大腿，希望獲得校方重視。

學生在文章內指出，22日晚上8點多又有學生被咬，這位同學腳踝處撕裂傷，還有許多小傷口，整個腳踝都是血，也有同學留言，身為被咬同學的朋友，真的是不敢目睹，腳都是血而且傷口很長，還有被縫好幾針。

清大懷生社先前也在IG指出，針對近期校內頻繁出現的外來陌生犬群，懷生社與校方合作聯繫動保所等單位協助，黑狗群早上容易出現在「梅園」一帶，晚上則容易出現在「女宿區」，提醒同學若需要經過此區域，請盡量結伴同行。

由於3黑犬幫橫行，使得學生現在晚上回宿舍只敢結伴同行，擔心遇到會攻擊人的野狗，該拿武器反擊嗎還是逃跑，每天都在擔心自己就是下一個被咬的人。

對此，清大懷生社在臉書指出，22日晚間23點3黑犬幫其中1隻已由懷生社同學請來的專業誘捕人士捕捉成功，校方則預計於這周六與動保所開會硏擬誘捕計畫，詳細資訊請參考事務組網站。

清大懷生社也提醒同學，如果遇到剩下兩隻黑狗，請保持冷靜面對他們，勿轉頭逃跑，狗狗會更容易追人，若有必要可以隨身攜帶雨傘，可張開擋在身前，擋住野狗視線並增大自身體積，也請同學們盡量結伴同行。