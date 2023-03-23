香港女星鍾麗緹擁有中越混血的優良基因，靠著美艷外型受封「性感女神」，25歲長女張敏鈞（Yasmine）遺傳到她的美女基因，曾在溫哥華華裔小姐選拔獲得亞軍。近日，張敏鈞在社群平台上曬出自己換衣服的隨拍，令網友大吃一驚直呼：「太大膽了吧！」

從Yasmine曝光照片中，可看見她穿著十分清涼，上半身是短版緊身白色背心，露出纖細腰身，下半身則是褪去一半的外褲，大方露出底褲，絲毫不介意展現火辣曲線，令粉絲大飽眼福。

不過如此開放的作風，引來網友兩極的評論，紛紛回應：「這有點太開放了吧？這樣的照片不太合適吧？」、「我覺得不好現在大家這麼開放了嗎」、「哈哈很奇怪哈能接受泳裝不能接受內褲哈」、「網友管的太寬」、「哈哈很奇怪哈能接受泳裝不能接受內褲哈」、「不同社會成長起來的人，有不同的生活世界觀！多一份包容，多一份理解。因為彼此的成長文化環境不一樣！」

據了解，今年23歲的Yasmine張敏鈞是鍾麗緹與第一位比利時老公Glen Ross所生，她不但用有美麗的混血臉龐，同時也是一名高學歷學霸，目前她畢業於加拿大西門菲莎大學，主修天然綜合醫學課程與電影課程，有顏值又會念書，收獲不少粉絲。