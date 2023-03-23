為了延續陳綢阿嬤的愛，財團法人良顯堂社會福利基金會，將阿嬤的故事製作成繪本《神奇阿嬤與她的Why小孩》，並在竹山秀傳醫院2樓藝廊，舉辦紀念特展，展期至4月28日。

陳綢是慈善家、教育家，一生奉獻於社會福利服務，為照顧因遭遇危機、無法在家中長大的孩子，而創立「陳綢兒少家園」；她以言教、身教影響社會各個角落的人，號召民眾參與就學、就業、生活協助，付出對社會的愛與關懷。

《親愛的阿嬤永遠佇遮》─竹山秀傳舉辦陳綢公益繪本展。（竹秀提供／廖志晃南投傳真）

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，竹秀藝廊設立多年，來到醫院的民眾不只是看病，也能藉由欣賞藝文展覽舒緩焦慮；醫院與陳綢阿嬤的信念一樣，希望讓愁眉不展的人，能慢慢展開笑顏，藉由繪本特展的呈現啟發大家「善的信念」，讓生命價值提升。

良顯堂社會福利基金會董事長許見宗說，陳綢阿嬤一生罹患7種癌症、化療200多次，但她仍保持樂觀開朗、積極面對生活。繪本描述許多臉上蓋著問號的「Why小孩」，透過阿嬤的關心，漸漸地能觀察、願意聽、也可以和人互動的故事，基金會希望以繪本紀念陳綢阿嬤，藉著這次展覽，將阿嬤的溫暖分享給每位觀展者。

《親愛的阿嬤永遠佇遮》─竹山秀傳舉辦陳綢公益繪本展。（竹秀提供／廖志晃南投傳真）

陳綢阿嬤常說，一個社會的改變不是某些人做了很多，而是每個人都能為他人多做了一點點。

陳綢阿嬤紀念特展，邀請民眾蒞臨觀賞，公益繪本每本280元，所得全數捐入良顯堂社會福利基金會，做為社會福利支出，幫助更多需要的人。