事發密錄器畫面曝光，只見多名員警敲碎車窗噴辣椒水，對方則猛吹油門，警方後來朝輪胎開槍仍讓對方逃走。（警方提供）

台中北屯今（23日）凌晨2點發生通緝男子跟騷前女友，遭警方盤查不從而開槍追捕案件；58歲羅男先被女友報警稱跟蹤騷擾，警方發現羅男為槍砲毒品通緝犯，上前盤查時對方見狀駕車逃逸；事發密錄器畫面曝光，只見多名員警敲碎車窗噴辣椒水，對方則猛吹油門，警方後來朝輪胎開槍仍讓對方逃走。

警方曝光事發畫面，只見員警持槍指著男子吆喝下車，其他員警則敲破車窗，但羅男仍待在車內，最後還快速倒車，接著往前衝出，警方朝輪胎連開數槍，仍讓對方逃走，過程中還有名員警被撞到倒地，差點被輾過，圍捕過程中兩名受傷員警經送醫院治療，無生命危險。

警方表示， 23日2時許，發生一起通緝男子跟騷前女友，遭警方盤查不從而開槍追捕之案件；女子報案稱遭前男友羅男跟蹤並於住家守候，請警方協助，警方查詢羅男身分為槍砲通及毒品通緝對象，並發現其車輛正停於松安所對面巷口，員警前往盤查，羅男見狀駕車逃逸，警方兵分二路搜尋羅男行蹤。

警方於興安路二段142巷內發現羅男車輛，以巡邏車攔截，羅男遂停車假意配合，趁同仁下車之際突加速行駛，壓傷一員警右腳，另名員警見狀以警棍破窗並朝內噴辣椒水欲阻止逃逸，但右手遭犯嫌行駛之車輛玻璃割傷，為避免羅嫌造成更大傷害，右手受傷員警（擊發6槍）及其餘在場2名同仁（各擊發1槍）朝羅嫌車輪開槍欲制止羅男衝撞，仍遭逃逸。