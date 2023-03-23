春雷將響變天時間曝 戴立綱揭降雨熱區：解旱還要等

春雨要來了，氣象達人彭啟明今早PO出最新衛星雲圖指出，台灣北方海面有大片閃電對流南下中，明天開始轉為不穩定的天氣，這波閃電對流將導致周末全台有雨，雨勢以中部以北為主。氣象局長鄭明典表示，從區域模式看，主要降雨時間已往後移到周日（26日）。

彭啟明今在臉書發文，PO出衛星雲圖照片，「有看到台灣北方海面有大片的閃電對流嗎？」這波對流正逐步南下中，台灣將逐步轉為不穩定的天氣，明天（24日）會比較明顯。彭啟明並指出，這波閃電對流在周六、日（25、26日）抵達，全台有雨，不過還是以中北部為主，南部偶有陣雨，解旱仍有一段差距。尤其注意明晚的降溫，會相當有感，不會很冷，但和近期的溫暖天氣相比落差很大。

吳聖宇也在臉書表示，周六、周日鋒面由北往南逐漸通過台灣，各地有短暫雨，其中周六（25日）鋒面影響最大，北部降雨系統發展比較活躍，不排除有局部雷雨，周日（26日）鋒面的結構逐漸轉差，出現雷雨的機會減少，但是雲雨帶仍持續影響。氣溫方面，各地開始降雨後，東北季風導致高溫大幅下降，尤其北部、東北部高溫會降到18-20度左右，與今天30度以上相比明顯降溫。

氣象局長鄭明典則表示，從區域模式看，主要降雨時間往後移到周日（26日），目前氣象局閃電偵測系統已偵測到遠遠的閃電訊號，現在雨區仍然偏北，今天還是熱，但是晚上可能轉北風，氣溫會降，雲量也會增加。