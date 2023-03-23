全球旅遊人潮復甦，今年長達5天的清明、兒童節連續假期即將到來，7-ELEVEN瞄準海內外旅遊商機，透過ibon打造離家最近的生活旅遊服務平台，即日起領先同業推出eSIM卡申辦服務滿足海外旅遊上網需求。

統一超表示，7-ELEVEN推出eSIM卡申辦服務，有別於傳統國外上網卡、網路分享器使用模式，eSIM免換卡、免租借、攜帶方便、隨時買、立即用，價格更優於電信業者推出的數據漫遊服務，即日起就近到6700台ibon便利生活站，24小時皆可快速申辦開通，首波提供i PHONE XR以上機型的顧客輕鬆體驗，推出日本、韓國、紐西蘭、澳洲4大熱門旅遊目的地，共6種超值上網流量方案，申辦價240~630元不等；此外，即日起至4月4日限時推出限量100張超優惠熱門日韓6日/每日1GB的雙飛門號方案，一個方案兩個國家皆可使用！

為滿足在台旅遊規劃需求，統一超即日起至4月5日止7-ELEVEN藉由ibon售票網推出「每周三購買指定票種，即享10% OPEN POINT點數回饋」活動，精選4大熱門票券不僅享有10% OPEN POINT點數回饋，部分票券還能以最低75折起優惠價加購台灣高鐵車票！