登記網站(https://6000.gov.tw)係提供民眾線上登記作業、登記狀態與入帳狀態查詢及修改入帳金融機構帳號等功能；宣導網站(https://pro.6000.gov.tw)係提供民眾查找全民共享普發現金政策、領取方式、最新消息與常見問題等資訊，兩個網站可相互連結，民眾可依需求分別瀏覽，皆為全民共享普發現金官網。

財政部再次說明，全民共享普發現金登記網站網址為「https://6000.gov.tw」，另宣導網站網址為「https://pro.6000.gov.tw」，皆為全民共享普發現金官網(6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com)，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。