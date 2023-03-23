WBC冠軍賽日本扳倒強敵美國，重回世界最強王座，61歲日本監督栗山英樹完成任務後功成身退，根據日媒《日刊體育》引述棒球界人士說法，日本武士強化委員會已著手進行2026年WBC監督徵詢，人選包括水手球星鈴木一朗及日職傳奇捕手古田敦也。

日本2009年完成WBC二連霸，身為主力打者的鈴木一朗發揮出色，日本在時任監督王貞治的帶領下，奪得意義重大的首屆WBC冠軍，鈴木一朗也入選最佳陣容，不過再度出征第2屆WBC時，鈴木一朗卻陷入低潮，但交手韓國的冠軍賽上，鈴木一朗一吐怨氣，單場敲出4支安打，包含延長賽第10局的2分打點超前安打，至今仍讓人記憶猶新。

鈴木一朗2019年宣布告別選手身分，目前擔任水手總裁特別顧問，積極培養陣中年輕選手，鈴木一朗休賽季時間也會回到日本，在全國高中進行指導，並跨足女子棒球運動，具備了下一任監督所需要的素質—熟悉世界棒球。

除了鈴木一朗外，前日職養樂多燕子監督古田敦也，也是日本武士隊考量人選，古田敦也作為球員及教練都有實績，球員時代曾代表日本奪下1988年漢城奧運銀牌，為了接觸世界棒球，今年春天也前往美國擔任響尾蛇客座教練。根據報導，今年年底在日本東京舉行的棒球亞冠賽，將會是武士隊新任監督的執教首秀。