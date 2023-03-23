2024總統立委大選開跑，立法院長游錫堃今接受《POP Radio》台北流行廣播電台《暐瀚撞新聞》節目專訪，主持人黃暐瀚問他，有沒有要繼續當立法院長？游錫堃坦言，這屆做完就不會再選，也不會爭取不分區立委連任，要讓給年輕人做。

游錫堃在2019年被民進黨列入2020年總統及立委選舉的不分區立法委員名單第七順位順利當選，並在2020年2月1日當選為立法院院長，而2024大選即將開跑，黃暐瀚問他是否會繼續當院長，游錫堃坦言，不會再做下去；黃暐瀚追問，如果黨主席賴清德來拜託呢？游說，「也會跟他建議要找年輕人，民進黨人才濟濟，我已經75歲了，不要占位置。」

游錫堃拿著自己的新書《台灣民主蘭城尋蹤》說，宜蘭有許多古蹟都被破壞，卸任後，他會繼續在他的仰山文教基金會，請建築師規畫，把這些歷史步道建起來，繼續為民主教育耕耘。