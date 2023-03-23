大陸《環球時報》23日報導，大陸副外長孫衛東22日至24日前往菲律賓，與菲國副外長拉紮羅共同主持第23次中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制第7次會議。這是疫情以來雙方外交部首次面對面舉行雙邊磋商。

大陸外交部發言人汪文斌22日表示，雙方將就今年1月菲總統小馬可仕訪陸期間兩國元首達成的重要共識，推進重點領域合作全面對表，就妥善處理涉海分歧、推進海上務實合作深入溝通，並就共同關心的國際地區問題交換意見。

2月17日，孫衛東與拉紮羅通電話。孫衛東表示，雙方就中菲涉海問題坦誠深入交換意見，一致同意繼續通過雙邊機制保持各層級密切溝通，妥處海上分歧，共同維護中菲關係和南海和平穩定大局。

日前，小馬可仕證實，早前宣布新增4個可供美軍使用的基地所在地，包括面向南海的巴拉望島以及菲國南北地區。路透22日報導稱，上個月，小馬可仕根據2014年《加強防務合作協定》（EDCA），授予美國另外4個基地的使用權。EDCA允許美軍進入菲律賓基地進行聯合訓練，設備預置和跑道、燃料儲存和軍事住房等設施的建設，但不是永久存在。

汪文斌22日在記者會上表示，國家間的防務安全合作應當有利於地區和平穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。美方出於一己私利，抱持零和思維，不斷在本地區加強軍事部署，是在加劇局勢緊張，危害地區和平穩定。地區國家應當對此保持警惕，避免被美裹挾利用。

大陸駐菲大使館發言人日前批評美軍駐菲軍事基地擴增是出於地緣政治私利，拉菲反陸，將菲綁上地緣爭鬥的戰車。