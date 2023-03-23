有些人為了提升專注力會戴耳塞或耳機降噪，一名男網友分享自身恐怖經驗，他為了專注唸書，每天帶著降噪耳塞＋降噪耳罩式耳機長達12小時，某天突然聽到「啵」一聲，摘下耳塞與耳機以後，發現耳朵在流血，讓他嚇壞衝急診，所幸耳膜沒破，但到底出了啥問題還需做更詳細檢查才知道。

一名男網友近日在PTT上分享，因為工作的緣故，他需要在馬路旁學習，為了不被車聲打擾買了降噪耳機，但不知道是他對聲音太敏感，又或是耳機的質量不佳，他最近還是可以聽到改管機車奔馳過去的聲音，因此想說如果同時帶著降噪耳塞，然後搭配降噪耳機使用，是不是就能完全阻絕噪音。

事後原PO也分享實測經驗說，他每天帶著耳塞和耳機長達12小時，大部分都只有開降噪，並沒有聽音樂，結果某天讀書讀到一半的時候，突然聽到「啵」一聲，然後就發現耳朵開始流血，讓他越想越不對勁。

原PO指出，事發當下他還是可以聽見聲音，但感覺頭暈暈的，走路也不太穩，因此趕緊衝去急診檢查，醫師檢查後表示耳膜沒有破掉，但還需要做更多檢查看看是怎麼了，不過醫師也建議他，最近這一陣子還是不要戴耳塞了。

貼文引起網友討論，「遇過類似狀況，後來被檢查出是耳道發炎，保重」、「直接戴耳罩吧，安靜又不影響耳朵」、「戴12個小時真的太久了」、「傷耳朵的應是耳塞，長時間使用真的要留意」、「還好不是突發性耳聾」。