今年奧斯卡頒獎典禮楊紫瓊以《媽的多重宇宙》榮獲最佳女主獎，成該獎項史上首位華裔影后，而過去曾被封為「楊紫瓊接班人」的台灣演員楊麗菁，當年誤打誤撞成為一名女打星，如今54歲的她近況曝光，由於保養狀態非常好，更被譽為圈內凍齡女神之一。

楊麗菁1968年出生於嘉義，就讀國光藝校舞蹈科時，參加電視台主辦的舞蹈比賽被發掘，接著入行拍攝化妝品廣告，然而，當年楊紫瓊結婚後淡出螢光幕，香港當時急需一位接班人便看上了楊麗菁，因此畢業之後她便隻身前往香港，1988年首次主演電影《皇家師姐3：雌雄大盜》正式開啟在香港的演藝事業。

隨後她在《超級女警察》、《皇家師姐》、《霸王花》等警匪片中飾演女警，成功轉型為武打女星，直到1995年她與鄭少秋主演的古裝武俠劇《香帥傳奇》開始受到關注，接著演出《霹靂菩薩》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》、《嶺南藥俠》等作品，奠定「一代武打女星」地位，而外貌出眾且實力受肯定的她，據悉，當年李連杰及洪金寶等巨星都曾希望她參演自己的電影。

楊麗菁是演藝圈少數知名的武打女星之一。（圖／中時資料照）

不過，要成為一名武打女星背後所需付出的代價相當大，她的身體上因長期拍攝打戲多了不少傷，包括臉部割傷、打傷，膝蓋骨暴裂等，過去在拍攝《鐵齒銅牙紀曉嵐》時牙齒被打掉過，演出《天地奇英之花木蘭》時則因鋼絲斷裂，讓她從五米多高的空中墜下差些喪命，但儘管如此只要遇到好劇本，楊麗菁仍不願放棄；如今54歲的她，近年來開始學習瑜珈，在調養身體的過程中，同時也維持好身材，而她也積極拓展瑜珈事業，成為瑜珈老師出版多本書籍與教學影帶。