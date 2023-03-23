●Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，當聽到聯準會已經考慮完全暫停時，市場為之振奮。在聯準會主席鮑爾會後澄清「他們的手沒有被綁住」，仍可以在需要時繼續升息時，投資人大感失望。

●CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，由於事關重大，美股主要指數陷入拉鋸，並在聯準會發布會議聲明和召開會後記者會時首當其衝，也許這是預期聯準會將暫停的投資人對可能還會繼續再升息一或兩次表達不滿。

●美國銀行證券（Bank of America Securities）經濟學家 Michael Gapen表示，如果金融體系的壓力在短期內得到緩解，我們不能排除宏觀數據轉強將促使聯準會在5月之後進一步升息的可能性。但就目前而言，我們認為風險傾向緊縮周期提前結束。

美國公債投資人似乎也認同這個觀點，對利率走勢較敏感的2年期公債殖利率從周二收盤的4.177%下跌至3.9597%，10年期指標公債殖利率從周二的3.606%回落至3.4509%。

●避險基金Man Group執行長Luke Ellis表示，矽谷銀行（SVB）倒閉所引發的動盪尚未結束，許多銀行將在兩年內倒閉，「我認為我們將在12到24個月內看到更多銀行消失」，他並表示美國規模較小的銀行和地區銀行，以及英國的「挑戰者銀行」（challenger banks,挑戰傳統銀行業務的新型銀行）可能面臨風險。

●Prime Partners投資長Francois Savary表示，銀行業危機正在導致信貸條件收緊，如此一來，經濟活動將減弱，銀行業也將承受更大的壓力，「我不認為銀行業危機已經結束」。