受到俄烏戰爭、全球食用油短缺及人力需求仍舊不足的影響，2022年油棕價格全年維持在相對高點，原物料價格劇烈波動也使得肥料價格較前一年度大幅上揚，整體而言，油棕市場對生化複合肥料需求旺盛，在提前佈局原物料採購的情況下，全宇2022年全年毛利率達30.73%，與2021年相較，毛利率成長3.67個百分點。

全宇計劃將營運版圖由馬來西亞擴張至印尼，已經啟動的印尼廠預計將來每年可增加5萬噸的產能。3月份與印度尼西亞當地有指標性的國立茂物農業大學(Institute Pertanian Bogor)簽署協議，共同促進IPB大學的學生和畢業生與馬來西亞各樣農業公司間的培訓、實習、農業技術研發及科學實驗活動，期能培育創新的農業人才、成為未來農業發展的菁英。

除了本業肥料產業之外，全宇耕耘多時的保健食品業務自2020年開始以自有品牌GKBio販售以來，每年銷售都以超過100%的速度成長，近日更在馬來西亞獲得最佳保健食品品牌，接下來也將透過更多元的產品及不同的銷售渠道做更進一步的推廣。