太可怕了！南非有一名婦人最近目睹一條蛇吃掉一隻小貓，沒想到竟是有「世上最毒蛇」之稱的黑曼巴（Black Mamba），以為蛇已經離開了，怎料隔天又出現，嚇得她趕緊通報專業人員。

南非蛇類救援專家尼克（Nick Evans）在臉書透露，16日晚上接獲一名婦人通報：「有一條大黑蛇來吃小貓，我知道那是黑曼巴」，幾分鐘後收到語音留言，內容充滿各種尖叫聲，大喊：「蛇回來了！」他覺得很奇怪，怎麼會這麼快？懷疑是否是惡作劇，說時遲那時快，婦人接著傳來一段影片，證實真的是一條黑曼巴，「我簡直不敢相信！」

因為朋友鄧肯（Duncan Slabbert）剛好在附近，尼克便請他過去幫忙，但是去到現場時，發現蛇不見了，讓每個人都感到失望，不過小貓的氣味還在，因此確信蛇還會回來，結果隔天真的回來了。不巧的是，蛇躲在巨大的木堆裡，周圍有一些灌木叢，旁邊是一個棚屋，當時是一天中最熱的時候，他們試著將木頭搬動，終於在柴堆中間的縫隙中，看到了一條巨大的黑曼巴，「牠的身體太厚了，幾乎塞不下」。

尼克表示，蛇知道自己被發現了，開始左右移動打算逃跑，不過最後還是被捕獲，整條長2.7公尺，重量接近3公斤，將其放生。他指出，人們可能會覺得小貓可愛，但對黑曼巴來說卻不是，「野生動物不會這樣，牠們只關心生存，這是牠們在自然界中的運作方式」，對這種體型的蛇來說，小貓只是一頓簡單的食物，同時他也提醒，黑曼巴不會亂咬人，但如果人類主動攻擊就難說了。

據了解，黑曼巴蛇是一種分布在漠南非洲的大型毒蛇，成年個體長約2公尺至4.5公尺，平均為3公尺，是當地體型最長的毒蛇，毒液含有劇烈的神經毒素，若被咬傷可能導致呼吸衰竭、心跳停止甚至死亡。