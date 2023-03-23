已逝秀場笑匠賀一航的兒子曾治豪，昨（22日）出席活動時，身旁有位長髮妹陪伴，原來是新女友Meggy，曾是第一代黑澀會美眉，跟女星大牙（周宜霈）同期。曾治豪甜蜜地透露，雙方已有結婚共識，他正在努力存100萬結婚基金，預計明年迎娶女友。

根據《自由電子報》報導，曾治豪和Meggy都是宋達民「藝之星」的教友，兩人去年11月於女星Stacy（周宥伶）的婚禮上結識，進而擦出愛火，更有結婚的想法，曾治豪計畫存結婚基金100萬，預計明年登記，下月將搬去林口住。

曾治豪跟隨父親的腳步進入演藝圈，起初發展不甚理想，又碰到新冠肺炎，工作量大減，一度靠吃老本硬撐，甚至得仰賴當時的女友過活，在對方的服飾店打工，月領1.5萬薪水；因不想耽誤她的青春，曾治豪忍痛協議分手，被阿嬤罵不爭氣。

面對事業和愛情的不順，曾治豪沒有向命運低頭，反而越挫越勇，除了拓展演藝事業，還到2家餐廳駐唱，積極地開源；而他去年底發生車禍，被撞到輕微腦震盪，還會無預警流鼻血，再加上本身有鼻中膈彎曲，加上父親賀一航的病史，讓他格外留意健康，希望能在婚前把身體調養好。