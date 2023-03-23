英國32歲創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）出道多年，曾唱紅多首經典單曲並拿下多個音樂大獎，人氣不斷攀升。但近日他接受採訪時，除了透露在去年痛失好友加上妻子患病外，他也坦承因此罹患憂鬱症，直到近期才慢慢走出來，讓不少粉絲相當擔心他的健康狀況。

根據英媒報導，被喻為「天才歌手」的賈馬爾愛德華茲（Jamal Edwards），是紅髮艾德的知心好友，但在去年2月因酗酒加上吸毒導致心臟驟停逝世，享年31歲，紅髮艾德得知死訊後大受打擊，心情陷入谷底，加上妻子被診斷出罹患腫瘤，使他情緒陷入低潮，被醫生診斷確診憂鬱症，直到近期才慢慢走出傷痛，恢復正常生活。

紅髮艾德坦承曾在20多歲時染上毒癮，還形容自己是名酒鬼，但直到好友賈馬爾吸毒過世，加上女兒的出世及太太的鼓勵，才成功戒掉酗酒、吸毒等惡習，認為自己32歲該是長大了，坦言有過這些經歷、有過開心就已足夠，現在也該結束這一切，回歸現實生活。

事實上，紅髮艾德畢業於音樂學院，出道後不久就憑藉優秀的音樂才華備受矚目，專輯推出後就獲得英國8白金銷售認證，隔年又榮獲全英音樂獎「最佳英國獨唱藝人」和「英國最佳突破藝人」獎，使他聲勢一路看漲。如今他雖自爆曾吸毒及酗酒，但目前已逐漸恢復健康，粉絲也期盼他能創作出更多更好的音樂作品。

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