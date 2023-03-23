陳男自稱從事代收款項業務，因助理請假，被台中的廠商催死了，需要有人幫忙代收款項再轉交給廠商。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

陳男自稱從事代收款項業務，因助理請假，被台中的廠商催死了，需要有人幫忙代收款項再轉交給廠商。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中50歲的陳姓女子透過抖音認識暱稱「陳蔣」男子，在對方誘騙下主動交出帳戶幫陳男代收款，由於代收後陳男堅持一定要提領出再面交，她到銀行了解，訝然發現自己已成人頭戶並淪為詐團領款車手，警方獲報後將婦人帶返所調查偵辦，也成功阻詐28萬元。

詐團美男計誘騙帳戶代收款項 婦人險淪為車手

台中市警第二分局永興派出所日前接獲三信商銀行員來電報案，稱有一名婦人疑似遭到詐騙，請員警到場協助，警員立即趕往現場查處，行員表示婦人帳戶內有不明款項來源，經了解才知道陳女透過抖音認識大頭照為一名帥氣男子、暱稱「陳蔣」之男，一步步因交友詐騙，被人利用。

陳男自稱從事代收款項業務，因助理請假，被台中的廠商催死了，需要有人幫忙代收款項再轉交給廠商，事成之後會給予她2000元作為報酬，陳婦基於熱心，想幫網友分憂解勞，主動提議將帳戶借予對方匯入貨款，並於16日陳婦依網友指示前往ATM領取第一筆新台幣12萬元貨款，再前往彰化高鐵站欲交付給廠商，但因一直等不到人，便先行離開。

後續對方一直堅持款項只能面交，不能用匯款的，但現今大筆款項交易都是使用匯款方式，網友卻堅持要使用面交，怪異行徑讓陳婦察覺有異，懷疑自身帳戶是否遭到不法利用，才會到銀行詢問帳戶內匯入的款項能否返還給對方。

員警檢視陳婦與網友對話紀錄，研判該帳戶已遭利用為人頭帳戶，而帳戶內匯入的款項，正是另名被害人遭詐團「猜猜我是誰」手法而被騙的贓款，員警當場查扣這些不法所得，員警及時從詐團嘴邊將民眾的辛苦積蓄奪回。