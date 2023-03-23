賴清德台南炸彈拆不完！準備堅偉瑜？徐國勇選立委對上她？張善政反擊民進黨不是吃素的！

國民黨台北市議員徐巧芯22日爆料，民進黨立委蘇巧慧2016年當選立委後進行財產申報，卻被她抓包疑似有漏報的狀況，將向監察院檢舉，確認是否違反《公職人員財產申報法》。

徐巧芯表示，蘇巧慧2016年當選立委後，首次的財產申報記錄，事業投資部分為「本欄空白」，此後也無相關內容，但今年3月21日剛出版的第201期廉政專刊卻顯示，蘇巧慧申報了一筆100萬元的事業投資，發生時間為民國100年6月14日，投資事業名稱為「韶光電影有限公司」，並將這段時間的申報內容進行更正，「妳2016年就職立委時，為什麼沒有登記這筆資料？為什麼妳當時事業投資寫的是空白？為什麼這筆一忘就是6年10個月？妳到底是忘記還是突然想起來要補？」

徐巧芯查詢後發現，韶光電影登記的地址，與蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌的超越基金會，及蘇巧慧妹妹蘇巧純所屬的二三設計公司都在同一個地方，「實際上就是三位一體」。

「我沒有說擺在同一個地方不行！」徐巧芯指出，她僅是解釋此電影公司與蘇貞昌、蘇巧慧及蘇巧純的關係，並透露將向監察院檢舉，確認是否違反《公職人員財產申報法》，「無論是道德上或法律上，請蘇巧慧好好說明」。