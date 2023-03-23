桃園市驚傳六福村狒狒脫逃中，一隻東非狒狒出現在平鎮，當地里長甚至還畫出狒狒脫逃路線圖，呼籲民眾注意。不過六福村23日否認有狒狒脫逃，僅是18日當天接到里長電話，協助前往放置誘捕籠，且經六福村獸醫清點，並未有逃離狒狒情況。

平鎮傳出有在逃狒狒出沒中，被認為是鄰近的六福村狒狒脫逃，但六福村澄清並未有狒狒脫逃，18日當天接到平鎮的里長電話詢問是否有狒狒逃離，當下園區即清點狒狒數量，確認並沒有逃離狒狒的情況。

六福村指出，因為園區內有抓捕器材及經驗，便派員前往到現場協助誘捕，18日當天現場獸醫一度有看到狒狒，但經過多天的觀察，狒狒並沒有再出現，若本周仍無所獲，將會撤除誘捕籠，待到民眾有需求才會再出動。

「真的不是我們的狒狒脫逃。」六福村澄清，確實沒有狒狒脫逃，只是當下園區派員前往處理，退測因此造成外界誤會。也有網友表示，新竹關西距離桃園平鎮有一大段距離，應該不太可能是六福村的出逃狒狒。