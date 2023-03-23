周三泛歐Stoxx 600指數收盤小漲0.69點或0.15%，為447.16點。

在銀行股帶領下，該基準指數本周累計上漲2.5%；此前美國三家銀行的動盪，以及瑞士信貸的麻煩，有關當局祭出一系列穩定措施。

凱投(Capital Economics)的副首席市場經濟學家Jonas Goltermann說：「在瑞信的狀況獲得解決和美國傳來一些正面的聲音之後，市場仍持續出現一些舒緩的反彈」。

歐洲央行高層表示，他們正在留意當前金融動盪，給銀行業帶來的壓力跡象，但目前不太可能爆發全面性的危機。

在過去兩天累計漲5%之後，銀行股在周三下跌0.2%。

在聯準會公布利率決議前夕，對利率敏感的房地產股跌3.8%，指數並來到近三個月新低。

由於市場擔心取消派息，盧森堡的商用不動產公司環城(Aroundtown)大跌10%，報1.66歐元；為拖累歐股向下的最大個股。

周三的數據顯示，英國二月通膨出乎意料之外升至年增10.4%，這可能促使英國央行在周四升息。

不過英國股市在必需消費品股支撐下，收復早盤失土，收盤上漲0.4%。

在花旗將評級上調為買進之後，英國的瑪莎百貨上漲4.5%，報154.7英鎊。花旗稱該公司的節省計畫，有助於提升獲利率。