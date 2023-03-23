一名女網友表示，大學學妹曾替她看手相說「妳跟爸爸的緣分很淺」，沒想到今年父親從大陸回台灣過年，小年夜晚上外出跑步，返家時竟倒在家樓下再也沒有醒來，她想起學妹的話瞬間崩潰，貼文曝光後，意外釣出不少網友也有相似故事。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，大學二年級時，曾有學妹替她看手相說「妳跟爸爸的緣分很淺」，因她的父親長年在大陸工作，一年僅回家2次，平常也不會打電話回家，讓她和父親的關係變得很疏遠。

原PO說，但這幾年父親回台灣，走路都會勾著她的手，也會主動關心她的生活。今年過年父親回台灣放1個月長假，這是他們時隔多年後第一次聚在一起過年，讓她特別興奮，覺得和父親變得更親密。

原PO說，小年夜當天晚上，父親外出跑步返家時，直接倒在家樓下，再也沒有回家。當天晚上她和家人把父親安頓好後，想起學妹說「妳跟爸爸的緣分很淺」瞬間崩潰，她說告別式是一天的追思，懷念卻是一輩子的事。

貼文曝光，不少網友也分享自身故事，「我的故事和妳有點像，在我大二的時候，一個大三學長幫我算紫微斗數，也說和爸爸的緣分很淺，出國幾年後，我收到爸爸驟逝的噩耗」、「我也是被算出父母緣很淺，母親只陪伴了我16年」、「我跟父母緣都很淺，這是後來好奇去算命才知道的，我從小是爸爸帶大的，不知道我媽在哪裡 ，爸爸在我23歲癌症過世」。

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