國民女神賈永婕最近參加BLACKPINK演唱會，明明站在第一排卻要站起擋住後方觀眾視線引起非議，21日她再度發文道歉，除了澄清自己拿的不是公關票，也強調因為自己站在視線死角不自覺站起擋住別人很抱歉，引來網友兩極回應，而美女律師李怡貞也留言幫忙緩頰覺得是舞台設計和場地控管的問題比較大，賈永婕則再度無奈親回：「我要訓練一下蹲馬步的腿力，畢竟長太高了」。

BLACKPINK上周末來台開唱，第一場結束後就有網友爆料站在賈永婕後方被擋住，更稱從對方聊天內容聽起來根本不熟BLACKPINK，疑似是拿公關票。對此，賈永婕當時表示，因為當下氣氛很High，「靠舞台中央區域的觀眾都站起來，我們也要站起來才能看到」，對後方觀眾表示抱歉，以後會多注意。

賈永婕表示因為長太高，以後會練習蹲馬步。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

然而這番回應網友不領情，甚至有網友特別到IG嗆賈永婕說：「忘記補一句了，跟風仔記得坐著看演唱會」，沒想到引來她本人語氣憤怒回應：「跟風仔今天不跟風回台北了！」但不久後疑似又刪文，還有網友發現她似乎狂刪IG負面留言。

對此，賈永婕再度回應，澄清是為了支持孩子的偶像才付費買票，並非公關票，「甚至我也很扼腕沒搶到8800好視野的票，也許6800很側邊第一排的票，就被覺得很好」，到了現場才發現是視線死角區。而美女律師李怡貞送暖回應：「就是舞台設計跟場地控管的問題啊，這種演唱會不嗨的站起來要幹嘛？坐在椅上上狂磨屁股？大家如果乖乖坐著，偶像藝人在台上也覺得很挫折吧？」賈永婕則說以後會練習蹲馬步看演唱會，女星黃雨欣回：「好有畫面的形容，藝人真的會很挫折」，李怡貞再笑說：「真的會是很奇怪的畫面啊」。