一名70歲的周姓婦人20日晚間在鳳山車站徘徊多時，遍尋不著自己的機車，只好向附近的鳳岡派出所求救，但員警在詢問周婦事項時，發現周婦有疑似失智情形，於是從周婦所帶的物品中找線索，發現周婦有一張從台東到鳳山的車票，經詢問周婦友人才知道，周婦遠從台東坐火車來看診，卻誤以為自己是騎機車來的，才會找不到自己的機車。

周婦20日中午搭乘火車從台東到高雄長庚紀念醫院看診，沒想到看完診要搭車回家時，卻忘記自己是搭火車來到高雄，一直以為自己是騎機車到車站，於是在附近不停尋找自己的機車，直到找到失去希望，才向附近警局求助。

員警在對談過程中，發現周婦的精神狀況不佳、疑似有失智現象，但仍耐心地詢問周婦相關資訊，並從周婦攜帶的東西內找到一張中午從台東發車到鳳山的車票，這時員警也找到周婦友人的聯絡電話，確定周婦是遠從台東來高雄看診的，因此員警暖心的告訴周婦來龍去脈，她才了解找不到機車的原因。

但員警不只護送周婦到鳳山車站，還貼心地交代車站人員護送周婦上座位，也聯絡鐵路警察務必注意周婦有沒有在台東順利下車，2個多小時的車程員警仍持續關注周婦狀況，直到深夜周婦順利回到台東、友人也接到周婦送回家後，才讓員警放下心中的大石頭。