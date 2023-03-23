南韓大廠三星力拚拉近與台積電差距，但因為記憶體晶片市況不佳，三星第一季晶片業務恐面臨數十億美元虧損，連帶拖累合作矽智財公司的營運，甚至有公司營收額下滑近減半，相比台積電合作夥伴還能維持利潤成長，形成強烈對比。

根據韓媒etnews報導，台灣最大矽智財權公司創意受惠於台積電訂單大幅攀升，該公司70%的銷售額來自台積電的客戶，帶旺業績表現。創意今年1月銷售額年增長26.8%至20.87億元新台幣，折合約967.1億韓元。

報導指出，創意2022年銷售額達240.4億新台幣，折合約 1.11 兆韓元，比上年增長近60%，遠超越南韓龍頭AD Technology的1642億韓元和Koasia的4636億韓元的營收加總。

報導稱，這讓南韓設計公司有強烈危機感，其中三星最大IC設計合作夥伴ADTechnology，該公司銷售額和營業利潤與上一年相比分別下降49%和61%；另一家Gaon Chips 去年銷售額433億韓元，比上年增長34.3%，但其營業利潤大幅下滑37.1%。

南韓市場人士分析指出，台積電晶圓代工領域營收高於三星，反觀三星晶圓代工營收較少，又有較多合作夥伴分食訂單，故各公司營收自然減少。