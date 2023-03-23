據美國之音報導，在中國國家主席習近平訪問莫斯科後，美國國務卿布林肯美東時間22日對國會議員表示，中國正在「非常仔細地」 觀察華盛頓和世界對俄羅斯入侵烏克蘭如何反應，他說亞洲地區正在感受到入侵的影響。布林肯在美國參議院撥款委員會的相關小組委員會的聽證會上說，如果允許俄羅斯攻擊其鄰國而不受懲罰，這將為其他潛在的侵略者「打開潘多拉盒子」，並導致一個「衝突的世界」。

「利害關係遠不止烏克蘭。例如，我認為這對亞洲產生了深遠的影響，」布林肯說。他還指出日本和韓國在這場衝突中一直是烏克蘭的主要支持者。

不過，布林肯表示，他不相信中國一直在向俄羅斯提供可致命的援助。「就在我們在這裡說話的此時此刻，我們還沒有看到他們越過這條線，」布林肯在聽證會上說，這是他本周將向美國國會委員會4次作證中的第一次。

俄羅斯對烏克蘭的入侵引發了關於戰爭將如何影響中國對台灣的軍事思考的辯論，北京聲稱對台灣擁有主權。

布林肯說：「我認為，如果中國正在研究這件事--他們正在非常仔細地看待這件事--他們將會從中吸取教訓，瞭解全世界如何或者是否團結起來，以抵抗這種侵略。」

習近平和俄羅斯總統普丁在克里姆林宮會晤時以「親愛的朋友」的身份互致問候，並討論了中國解決烏克蘭衝突的建議。

布林肯說，中國對俄羅斯的政治和物質支持違背了華盛頓的利益，但他補充說，華盛頓尚未看到北京為莫斯科提供致命援助的證據。