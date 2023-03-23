許多人努力減重，尤其是透過少吃等飲食方式，卻仍看不到瘦身成效，營養師表示，常是因為錯誤的飲食方式，例如以為感到飢餓就會瘦、有吃代餐就好、只要斷食就可亂吃其他餐等6種錯誤的方式。

營養師蕭瑋霖在其臉書粉專上表示，他在協助想減重者常見6種飲食錯誤行為：

1. 餓了才會瘦

若過度飢餓或進食量太少，常會導致吃更多食物，若擔心一次吃進太多食物，可透過少量多餐的方式補足營養，但仍要留意整天的總熱量攝取。

2. 不吃東西才會瘦

許多人以為，若一段時間完全不吃，可有效變瘦，但這樣會造成熱量攝取過低，導致基礎代謝率下降，減重效果容易停滯或是復胖，造成所謂「溜溜球」效應，所以該吃東西時，一定要吃東西。

3. 少吃一餐就會瘦

人不會因為少吃一餐就瘦，或吃一次大餐就胖，胖瘦與否仍視整天的總熱量攝取。

4. 吃代餐就能瘦

由於大部分代餐會考量營養素攝取，若要食用代餐往往一天要吃多次，有些減重者一天只吃一次代餐，發現可快速減重，但其實是極端熱量赤字的結果，此方式日後很有可能復胖甚至更胖，是非常不好的減重方式。

5. 只管斷食，其他餐亂吃

近來斷食減肥法非常流行，但斷食法只是一種「手段」，非必要的執行方式，減重仍以「每日攝取總量」為重點，並要注意每餐是否攝取足夠的營養素。

6. 只想著「作弊餐」

許多想減重的人常詢問有無作弊餐，但要做飲食控制就應確實執行，建議採用「食物代換」原則，例如若真想吃甜食，就要想好替換食物並控制好分量與頻率。